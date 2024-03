Persische Spezialitäten im Ökohaus

× Erweitern Foto: pez „ArcheNova“

Ein ganz besonderer Ort ist die Arche Nova im Ökohaus am Westbahnhof. Während draußen die S-Bahnen an dem beeindruckenden, mit großen Glasflächen gestalteten Gebäude vorbeiziehen, entfalten sich im Innern des Baus pflanzenumrankte Räume auf vier Ebenen. Diese verwinkelte Architekturmischung aus Centre Pompidou und Gewächshaus ist die einladende Kulisse des einmaligen persischen Restaurants Arche Nova. In diesem Grünpflanzen-Dschungel erwarten uns, neben der verzaubernden und angenehmen Atmosphäre, orientalische Speisen. Auch hier steht Pflanzliches im Vordergrund, denn ein Großteil der Karte bietet Vegetarisches und vegane Versionen ohne Abstriche. Neben der schwerpunktmäßig vorherrschenden Auswahl an persischen Speisen finden sich auf der Karte aber auch Pasta, Curry und Flammkuchen und – nie zuvor gehört – Kaspische Küche! Das muss probiert werden: Der Kaspische Topf zu 18,50 Euro steckt dementsprechend voller Auberginen, Zucchini, Karotten, jungen Trauben und Frühlingszwiebeln in würziger Tomatensauce, dazu gibt es Safran-Basmatireis und Kräuterjoghurt und einen herrlichen Geschmack. Ähnliche Kaspisch-heit gibt es auch mit Hochzeitsfrikadellen (20 Euro) oder Lammkeulentranchen (26 Euro). Die umfangreiche Auswahl macht große Lust auf weitere Experimente in der Arche Nova, Gerne kommen wir wieder an diesen freundlichen Ort.

Restaurant Arche Nova, Kasseler Str. 1a, Frankfurt, Tel 069 7075859, Mo bis Sa 17 – 23 Uhr, Küche bis 22 Uhr, Mittagstisch Di bis Do 11:30 – 15 Uhr, sonntags geschlossen, www.restaurant-archenova.de