Planet A*: Was ist Biodiversität?

Die Wanderausstellung „Planet A*“ gastiert derzeit im Frankfurter Senckenberg Museum. Sie zeigt, was Artenvielfalt ausmacht und wieso sie für unseren Planeten so wichtig ist.

Rund 48.000 Tier-, 9.500 Pflanzen- und 14.400 Pilzarten gibt es allein in Deutschland. Jede einzelne Gattung übernimmt dabei wichtige Funktionen im Zusammenspiel des Ökosystems der Erde und der menschlichen Zivilisation – das bekannteste Beispiel sind Bäume, die Kohlendioxid speichern und Wasser filtern können. In der interaktiven Ausstellung erfährt man aber nicht nur, was Biodiversität bedeutet, was sie kann und wie das Räderwerk ineinandergreift, sondern auch, was Biodiversität bedroht und welche Möglichkeiten es gibt, die Artenvielfalt zu erhalten. Denn weltweit sterben jeden Tag rund 150 Arten aus – und das sind 10- bis 100-mal mehr, als in den letzten 10 Millionen Jahren. Auch der Klimawandel ist Teil dieser drastischen Veränderung. Zur Ausstellung gibt es regelmäßige Führungen und ein umfangreiches Begleitprogramm. *dr

Noch bis 24.5., Senckenberg Natur Museum, Senckenberganlage 25, Frankfurt, planet-a.feda.bio, museumfrankurt.senckenberg.de