Pop-Kabarett mit Korff und Ludewig

Das brandneue Programm „Zwischen Geisterbahn und Zuckerwatte“ der beiden Pop-Poeten Bastian Korff und Florian Ludewig gastiert im April im Mainzer Unterhaus. Willkommen auf dem Rummelplatz des Lebens, inklusive einer wilden Fahrt auf der Alltags-Achterbahn, Salto-Mortale auf der Hüpfburg der Gefühle und mit Songs und Liedern, so süß wie Zuckerwatte und so sauer wie Rollmöpse. Theatralisch wild, gerne auch mal albern und dann wieder melancholisch schön. Bastian Korff und Florian Ludewig mixen sich ihren ganz eigenen Kabarett-Cocktail aus knalligen Pop-Songs, nachdenklichen Chansons und allem Erdenklichen zusammen. Dabei ist ihnen kein Alltagsphänomen zu fremd oder zu peinlich, als dass es nicht Wert sei, einmal durchdacht und besungen zu werden. Humor gehört dazu, Schubladen zum Einsortieren eher nicht. Was ein Glück!

4.4., Unterhaus, Münsterstr. 7, Mainz, 20 Uhr, www.unterhaus-mainz.de