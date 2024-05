Pride – CSD Wiesbaden

× Erweitern Fotos: CSD Wiesbaden / Warmes Wiesbaden „CSD-Wiesbaden-1“

Der CSD der hessischen Landeshauptstadt findet in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen statt – am 24. und 25. Mai. Der Haupttag der „politischen Veranstaltung im bunten Gewand“ wird wie immer der Samstag mit Demo, Sommerfest und abschließender Party sein.

Der Pride-Auftakt

Der Auftakt zum Pride-Wochenende steigt bereits am 24. Mai in der Maria-Hilf-Kirche mit einer gesellschaftspolitischen Podiumsdiskussion, einem Gottesdienst und einer Dragshow. Themen der Diskussion mit der Berliner Dragqueen Jurassica Parka und dem lokalen Aktivisten Manuel Wüst sind die aktuellen politischen Herausforderungen sowie der Umgang mit Vielfalt und Inklusion in der Gesellschaft. Angesichts der Ankündigungen und Handlungen des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) wie dem Genderverbot in Schulen und Verwaltung, ist ein politischer Richtungswechsel in Hessen im Gang, der auch die Rechte queerer Menschen betrifft. Daher lautet eine der zentralen Forderungen des CSD Wiesbaden, dass die zukünftige Politik in Hessen wieder die Interessen aller Bürger*innen unabhängig ihrer Zugehörigkeit zur Mehrheits- oder Minderheitsgruppen gleichermaßen berücksichtigt und vertritt: „Wir möchten, dass politische Entscheidungen und Maßnahmen so gestaltet werden, dass sie die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegeln und sicherstellen, dass keine Gruppe benachteiligt oder marginalisiert wird“. Im Anschluss an die Diskussionsrunde findet um 18 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst statt, der die Vielfalt der Schöpfung zelebriert und ein Zeichen für Akzeptanz setzt. Ab 20 Uhr wird die Kirche zum Drag-Revuetheater, wenn Chardonnay von Tain und Igitte von Bingen zu einer spektakulären Show mit 10 (!) Gast-Queens einladen.

Fotos: CSD Wiesbaden / Warmes Wiesbaden

Die Demo

Unter dem Motto „Demokratie verteidigen – Vielfalt bewahren“ zieht die Wiesbadener CSD-Demo am Samstag um 13 Uhr ab Warmer Damm durch die Innenstadt, mit einer Zwischenkundgebung am Rathaus und dem Ziel Kulturpark am Schlachthof, wo um 16 Uhr das Sommerfest stattfindet, natürlich mit einem Bühnenprogramm (Headliner ist Pam O’Neil mit ihrer Bigband), Info-Ständen und einem Queeren Markt. „Dieses Jahr fokussieren wir uns darauf, unsere Veranstaltungen für alle zugänglich zum machen, indem wir ein umfassendes Awareness-Konzept umsetzen und auch die Preise auf dem Sommerfest senken“, heißt es in einer Ankündigung des Vereins.

Fotos: CSD Wiesbaden / Warmes Wiesbaden

Die Party

Vom Sommerfest kann man quasi nahtlos in die CSD-Party im Schlachthof übergehen; hier gibt’s drei Floors, bespielt von DJane Käry und Rose Nylund (Pop, Dance, Classics), dem Mitte-der-Gesellschaft-DJ-Team Frau Laura und Francesco Framor (Elektro, House, Disco) sowie der Homogen-Crew mit Deysie, Noltur und Reyylito (Hard-Techno, Groove, Trance).

24. und 25.5., CSD Wiesbaden, alle Infos über warmeswiesbaden.de/pride-csd-wiesbaden/