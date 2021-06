Projektgemeinde im Netz

× Erweitern Foto: Magda Ehlers, pexels.com, gemeinfrei Projektgemeinde Frankfurt

Die „Projektgemeinde nicht nur für Lesben und Schwule“ ist ein christlicher Treff für Schwule, Lesben, bi-, hetero-, asexuelle und trans*idente Menschen verschiedener Herkunft und Alters.

Das Engagement ist ehrenamtlich. An Samstagen bietet die Gruppe verschiedene Treffen, die derzeit virtuell stattfinden. An zwei Samstagen im Monat lädt die Projektgemeinde zu einem Gottesdienst in der Gethsemanekirche im Frankfurter Nordend, der parallel via Zoom live übertragen wird. Teilnahme und Einwahllinks gibt’s über die Website.

5. und 19.6., Gottesdienste der Projektgemeinde, Gethsemanekirche, Eckenheimer Landstr. 90, Frankfurt, und via Zoom, jeweils ab 18 Uhr.

Infos, Anmeldung und Einwahllinks über www-projektgemeinde-frankfurt.de