Pussy Riot – Riot Days

Die lange angekündigte neue Performance-Show des Moskauer Kollektivs kommt nun doch noch nach Frankfurt und Kassel. „Riot Days“ ist eine Mischung aus Konzert, Kundgebung, Theater und politischem Happening. Die Performance beruht auf Maria Alyokhinas gleichnamigen Buch, das ihre persönliche „Pussy Riot“-Geschichte erzählt, von den Anfängen mit legendären Konzerten und Aktionen bis zur Verhaftung, dem Prozess, dem Aufenthalt im sibirischen Gefängnislager und der Entlassung. „Riot Days“ ist ein feministisches Punk-Manifest und ein Plädoyer für den Widerstand in einer rechts-populistischen, nationalistischen Welt. Eigentlich sollte die neue Performance-Show des russischen Aktivistinnen-Kollektivs schon viel früher nach Hessen kommen. Die für den Herbst 2023 angekündigten Termine mussten wegen Einreiseschwierigkeiten und verspäteten Visa abgesagt werden, das Gastspiel bei den Maifestspielen 2023 in Wiesbaden boykottierte die Gruppe aufgrund der Teilnahme von Anna Netrebko am Festival. Lediglich der Auftritt beim Queer Festival 2023 fand damals statt.

8.4., Theaterstübchen, Jordanstr. 11, Kassel, 20 Uhr, www.theaterstuebchen.de

9.4., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.mousonturm.de