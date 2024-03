× Erweitern Foto: Alexander Grey, unsplash.com QueerSpace-1

„Nach vielen Jahren Engagement im und mit dem queeren Netzwerk, unzähligen Aktionen, Demonstrationen und Gesprächen wird es dieses Jahr endlich einen Ort für die queere Community Heidelbergs geben“, erklärt Jennifer Bihr vom Vorstand des bereits gegründeten Queer Space Heidelberg e.V. „Der Queer Space soll ein selbstverwalteter Saf(er) Space für die queere Community in Heidelberg und der Umgebung sein“. Der Ort des zukünftigen Zentrums ist für die Szene kein unbekannter: Er wird in die ehemaligen Räume des Karlstorbahnhof einziehen. Bis dahin steht noch einiges an Arbeit an; der Verein rechnet allerdings schon im Laufe des März mit der Übergabe der Räume durch die Stadt Heidelberg, damit die Renovierungen starten können.

× Erweitern Foto: Monika Kozub, unsplash.com Groß (QueerSpace-2)

Das Team arbeitet ebenfalls schon an der Finanzierung, Fundraising und anderen organisatorischen Aufgaben. Um den Ort mit Leben zu füllen, soll die Community in den Entstehungsprozess miteinbezogen werden. Dazu wurde bereits im Januar und Februar zu ersten offenen Planungstreffen eingeladen. Am 23., 24. und 30. März folgen weitere Treffen, zu denen alle Interessierten aus der Community eingeladen sind. „Dabei ist es nicht wichtig, ob ihr schon seit Jahrzenten in der Community aktiv seid oder euch erst seit Kurzem als Teil der Community identifiziert“, erklärt Anna Roth vom Queer Space e.V. „Jeder Beitrag, den ihr einbringen möchtet, ist wertvoll“.

Mehr Infos zum Queer Space und den Planungstreffen über www.queeres-netzwerk-hd.de