Queer Treasure Hunt in Lissabon

Wer Lissabon nicht per Hop-On-Hop-Off-Bus erkunden möchte, dem bietet „Alex’s Queer Lisbon Treasure Hunt“ eine großartige Alternative. Ausgestattet mit einer auf einem Stadtplan markierten Route begibt man sich in kleinen Gruppen auf eine Art „Schnitzeljagd“ durch die Stadt, erkundet die queeren Orte von heute und erfährt an den verschiedenen Stationen Spannendes über die queere Geschichte Lissabons und Portugals, immer kombiniert mit einer kleinen Aufgabe, einem zu lösenden Rätsel oder einer Frage. Highlights sind zum Beispiel beliebte Cruising-Orte des 17. Jahrhunderts, Anekdoten zu queeren Persönlichkeiten wie der transgender Nonne Maria Duran, die auch als „Antonio“ bekannt war, oder über Portugals berühmtesten Dichter Fernando Pessoa, aber auch, wieso der traditionelle Fado queer ist, wie sich Lesben in den 1950ern gegen das Regime Salazar gewandt hatten, wie sich die Rechte für LSBTIQ in Portugal entwickelt haben und wieso sich der Pride in Portugal anders gestaltet.

„Ich glaube, queere Geschichte unterstützt und bestätigt heutiges queeres Leben, auch wenn es oftmals tragische Geschichten sind, die überliefert werden“, meint Alex Pollard. „Gerade heute ist das wichtig, in einer Zeit, in der konservative Menschen Trans Menschen als Erfindung der „Woke“-Generation abtun möchten“. Alle am „Treasure Hunt“ teilnehmenden Gruppen treffen zum Abschluss der Tour im Gay Hotel „Late Birds“ wieder, zum gemeinsamen Ausklang am Pool, im Garten oder an der Bar. Dort bekommt man außerdem ein Dokument mit weiterführenden Informationen zu den Treasure-Hunt-Stationen sowie „Alex’s LONG LIST guide to LGBTIQ Lisbon“, den monatlich aktualisierten Guide mit Infos zum queeren Leben in der Stadt, Events, Locations und Insider-Tipps.

Der früher in Großbritannien lebende Alex Pollard lernte Lissabon vor 35 Jahren kennen, verliebte sich in die Stadt und lebt seit 2019 hier. Sein „Queer Lisbon Treasue Hunt“ findet an jedem letzten Sonntag im Monat statt, daneben bietet Alex auch geführte Halbtagestouren durchs queere Lissabon.

Mehr Infos über www.tickettailor.com/events/alextoursevents? und www.facebook.com/QueerLisbon/