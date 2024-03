queerfilmnacht: Something You Said Last Night

× Erweitern Foto: Salzgeber SomethigYouSaid

Trans Frau Ren ist Schriftstellerin aber hat gerade ihren Job verloren. Im Wissen, dass die Mittzwanzigerin nun wieder mehr auf die Unterstützung ihrer Familie angewiesen sein wird, startet Ren mit gemischten Gefühlen in den alljährlichen gemeinsamen Urlaub mit ihren temperamentvollen Eltern und der rebellischen kleinen Schwester Siena. Ren wartet auf den richtigen Zeitpunkt, ihren Eltern die missliche Lage mitzuteilen, aber das ist im turbulenten Urlaubsalltag gar nicht so einfach. Dazu kommt ein irritierender Urlaubsflirt, der Ren noch mehr verunsichert. Obwohl sie von ihrer Familie geliebt und unterstützt wird, löst das nicht Rens Grundproblem: Was soll ich mit meinem Leben anfangen?

Regisseurin Luis De Filippis thematisiert in ihrem Debütfilm die widersprüchlichen Wünsche der Generation Millennium, die auf der einen Seite auf persönliche Unabhängigkeit besteht und gleichzeitig umsorgt werden will. „Something You Said Last Night“ ist kein Film über ein Trans-Coming-out, eher eine aktualisierte Variante eines Coming-of-Age, die bewusst mit bekannten Narrativen von Trans Menschen im Film bricht.

queerfilmnacht, am 20.3. im Mal seh’n Kino Frankfurt, 27.3. im Central Würzburg, 27.3. im Delphi Arthaus Stuttgart und am 29. + 30.3. im Kommunalen Kino Weiterstadt, weitere Termine über www.queerfilmnacht.de