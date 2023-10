× Erweitern Foto: SpaceX, pexels.com, gemeinfrei

Die galaktische Partysause des QZM in der Alten Feuerwache geht in die vierte Runde – explizit queer und galaktisch grandios wird die Alte Feuerwache in einen Mystic Space Hall verwandelt. Die Party dient übrigens dazu, einen Teil der Angebote des QZM zu finanzieren.

14.10., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 22 Uhr, www.facebook.com/QueeresZentrumMannheim, www.instagram.com/qzm_mannheim/