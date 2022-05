QueerTour zum IDAHOBIT*

Für den Heidelberger Stadtguide Steffen Schmid und seine QueerTour Heidelberg ist die Saison bereits gestartet: Bis Oktober gibt es fast jeden Monat einen Termin – im Mai passenderweise zumIDAHOBIT* am 17. Mai.

Neben den öffentlichen Führungen kann man Steffen Schmid und seine QueerTour auch für weitere Termine buchen. Auf der gut zweieinhalbstündigen Tour „kreuz und queer“ durch Heidelberg erfährt man Interessantes und Wissenswertes über die der Neckarstadt, ihre queeren Persönlichkeiten, wichtige Orte und Lokale sowie Berichte über unbekannte Menschen, deren Schicksale exemplarisch für den Umgang mit Queers stehen und daher erzählenswert sind.

Die Spanne reicht vom Barock bis in die Neuzeit. Die jahrhundertelange Diskriminierung queerer Menschen machten Schmid die Recherche schwer – denn historische Aufzeichnungen gibt es kaum. Drei Jahre forschte er, bevor die erste Führung im Jahr 2021 stattfinden konnte.

Immer wieder findet Schmid neue Erkenntnisse, die seine Führungen bereichern und immer wieder erweitern: „Ich bin sehr glücklich darüber, wie viel Interesse es für diese neue Führung gegeben hat und wie viel Zuspruch ich bekommen habe“, so Schmid. „Von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe ich neue Informationen und Geschichten über das queere Leben in Heidelberg erfahren; einige davon sind nun in der QueerTour Heidelberg 2022 enthalten“. Und am Ende gibt’s für alle eine süße Überraschung …