Das QZM lädt anlässlich seines dreijährigen Bestehens zum bunten Straßenfest mit jeder Menge queerer Aktion.

Los geht’s um 15 Uhr mit Schauspieler und Musicaldarsteller Brix Schaumburg, der mit einer Performance sowie einer Kinderbuchlesung aus seinem Buch „Mein kleiner großer Herzensmensch“ das Sommerfest eröffnet. 2020 spielte Brix Schaumburg in der Fernsehserie „Sunny – wer bist du wirklich“ den trans Mann Nik; Brix war unter anderem der erste trans Mann, der eine Hauptrolle in deutschen Fernsehen spielte und einen trans Mann darstellte. In seinem Buch beschreibt er seine Erfahrungen als Vater.

Weitere Showacts sind die Drag-Performance von Davina Lover, Notorious B.D.E. und Alicia D., Bachata zum Mittanzen mit LXDario sowie eine Performance der Mannheimer Ballroom-Crew „Grace the Floor“ – glamourös und mit Attitüde! Wie in den Vorjahren gibt es auch dieses Mal wieder Infostände verschiedener queerer Vereine, Gruppen und Initiativen aus der Region, das QZM-Team versorgt die Gäste mit Drinks an der Außentheke. So geht Straßenfest!

29.6., QZM-Straßenfest, G7 14, Mannheim, ab 15 Uhr, www.qzm-rn.de