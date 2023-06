„Rainbow Hub“ auf der BUGA 23

× Erweitern Foto: QZM

Grafik: BUGA

Mannheim ist noch bis zum 8. Oktober Gastgeberin der diesjährigen Bundesgartenschau BUGA. Erstmals gibt es auf der Schau auch einen Bereich für die Sichtbarkeit der queeren Community: Der „Rainbow Hub“.

Unter dem Motto „Queering the BUGA 2023“ ist der Rainbow Hub ein fest installierter Open Air Platz auf der Bundesgartenschau, der die queere Community nicht nur zum Treffen einlädt, sondern ihr auch eine Reihe von Veranstaltungen bietet, die die bunte Vielfalt repräsentieren soll. Koordiniert wird das Programm des Rainbow Hub vom Mannheimer QZM.

„Der Rainbow Hub steht allen aus der Community offen, die ihre Ideen und Kreativität umsetzen wollen“, erklärt das Team vom QZM. „Ob Vortrag, Tanz, Performance, Musik, Workshop Ausstellung oder anderes – mit einem diversen Programm wollen wir zeigen, wie vielfältig Menschen, Liebe, Identität und umweltspezifische Ansätze sein können“.

Zum Opening am 1. Mai gab es bereits ein Mitbring-Buffet samt musikalischer Untermalung von DJ Mizz Dee und DJane Thunderpussy. Auch andere Orte auf dem BUGA-Gelände wurden bereits für queere Veranstaltungen genutzt. Zum Beispiel feierte am 7. Mai im Luisenpark und der Seebühne der International Family Equality Day IFED den Abschluss der Regenbogenfamilienkonferenz 2023, die Anfang Mai in Mannheim stattfand.

Das Programm des Rainbow Hub wird laufend ergänzt: „Wir wollen den Rainbow Hub weiter ausgestalten und bunter machen“, so das QZM-Team. Tipps für den Juli wären zum Beispiel die Musikerin Missy Canis, die am 2. Juli mit ihrer Stimme, diversen Musikinstrumenten und einer Loop-Station zu einem Konzert mit Jazz-, Pop- und Chill-out-Songs einlädt. Am 5. Juli findet noch einmal ein queeres Mitbring-Picknick im Rainbow Hub statt, diesmal organisiert von der Arbeitsgruppe „Queere Vielfalt im Alter“ des „Runden Tisches sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Mannheim“, den Gruppen Gay & Gray und dem Lesbenstammtisch sowie der LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim. Wasser und Sekt gibt’s vor Ort, Essen, Teller und Besteck sollen mitgebracht werden; aber man kann auch einfach zur Picknickrunde dazu stoßen. Spannend ist auch das Projekt „The Earth as a Lover“ der US-amerikanischen feministisch-sexpositiven Aktivistinnen Annie Sprinkle und Beth Stephens. Zusammen mit Kunstschaffenden der Rhein-Neckar-Region haben sie speziell für die BUGA entwickelte Spaziergänge – die „Walks“ – erdacht, die das Publikum einladen, sich auf neue Erfahrungen zum Thema Ökologie einzulassen. Geplant ist außerdem ein Performance- und Filmabend zum Thema Wasser“. „The Earth as a Lover“ wird im August zu erleben sein.

BUGA 23., Spinelli-Park und Luisenpark, Mannheim, der Rainbow Hub befindet sich an der U-Halle auf dem Spinelli-Gelände. Wer eine Veranstaltungsidee hat, kann sich an buga@qzn-rn.de wenden. Mehr Infos über qzm-rn.de/buga

2.7., Konzert mit Missy Canis, 18 Uhr, 5.7., Queeres Mitbring-Picknick, 16 Uhr