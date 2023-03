Neuheiten von den Pariser Einrichtungsmessen

Das fünfköpfige Design-Team von Raum + Textil Decoration in Frankfurt-Bockenheim verleiht jeder Wohnung eine individuelle Atmosphäre; die Experten mit ihrer fast 40-jährigen Erfahrung wissen: Das Geheimnis stilvollen Einrichtens sind nicht ausschließlich ausgewählte Einzelstücke, sondern vielmehr das Zusammenspiel von Möbeln, Materialien, Farben und Licht.

Regelmäßig informieren sich die Einrichtungsprofis auf internationalen Messen über die neuesten Trends – zuletzt bei „Maison & Object“ und „Paris Deco Off“ in Paris. Lieblingsstücke waren dort zum Beispiel die raffinierten Sofas des italienischen Herstellers Meridiani: „Mit der Serie ‚René‘ lassen sich große, organische Polsterlandschaften bauen, erklärt Maximilian Bemm, Inhaber von Raum + Textil Decoration; „Man kann jeden Wunschsstoff polstern lassen, Tischelemente einbauen oder Ecklösungen schaffen“.

Tapeten verpassen jedem Raum ein besonderes Flair und sind daher eine wichtige Komponente für ein harmonisches Gesamtbild; „Bei der Firma Arte hat uns vor allem die neue Kollektion ‚Alaya‘ beeindruckt – textile Tapeten, Wandbilder und Strukturtapeten in tollen Farben und Mustern“, schwärmt Maximilian Bemm. Im Bereich Dekoration gefielen die traumhaften Kissen, Teppiche und Vasen des französischen Herstellers Élitis, der mit seiner großen Auswahl an unterschiedlichen Mustern, Texturen und Farben viele Möglichkeiten bietet, jeder Innendekoration das besondere Finish zu verpassen. Die neuen Kollektionen und Ausstellungsstücke werden in den nächsten Wochen bei Raum + Textil Decoration eintreffen!

Raum + Textil, Leipziger Str. 96 und Showroom Große Seestr. 59, Frankfurt, www.raum-textil-decoration.de