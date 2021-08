× Erweitern Foto: Celtikli / Münch Risse im Patriarchat Szene aus „Risse im Patriarchat“

In puncto LSBTIQ*-Rechte liegt Argentinien weit vorne: Seit 2010 gibt es die Ehe für alle, auch für gleichgeschlechtliche Paare mit Kinderwunsch gibt es gute Gesetze.

Foto: Celtikli / Münch Risse im Patriarchat Szene aus „Risse im Patriarchat“

Trotzdem ist die gesellschaftliche Situation für LSBTIQ*-Menschen nicht immer gleichberechtigt, was sich besonders im Alltag der Metropole Buenos Aires zeigt. Die Filmemacher Cagdas Celtikli (HfG Offenbach) und der Soziologe Kai Münch, der in Buenos Aires gelebt hat, dokumentieren in ihrem Film „Risse im Patriarchat“ nicht nur die Geschichte des Kampf für gleiche LSBTIQ*-Rechte in Argentinien, sondern lassen vor allem sieben Protagonist*innen zu Wort kommen, die von persönlichen Prozessen und Erfahrungen berichten, die ihre soziale und politische Identität und die Motivation für ihren Kampf ausgemacht haben.

Kai Münch wird zur Filmvorführung vor Ort im Kino Harmonie sein und für eine kurze Diskussionsrunde zur Verfügung stehen.

17.8., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de