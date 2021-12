Saint-Narcisse – der neue Bruce LaBruce

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media Saint-Narcisse

Bruce LaBruce, Meister des queeren Undergrounds, hat einen neuen Film gedreht: Der 22-jährige Dominic ist verliebt in sich selbst. Nicht nur, dass er sich ständig selbst im Spiegel betrachtet – sein Fetisch geht so weit, dass er Polaroids von sich schießt und auf der Straße an Fremde verteilt. Als Dominic erfährt, dass er einen Zwillingsbruder hat, macht er sich auf dem Weg in das Kloster, wo der Unbekannte von einem zweifelhaften Priester erzogen wurde. Das Treffen der Brüder löst nicht nur Freude aus – schnell entwickelt sich ein verworrenes Geflecht aus Begierde, Rache und Gewalt.

16. – 21.12., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 22 Uhr, www.malsehnkino.de