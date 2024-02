Schrill + Laut: 6

× Erweitern Foto: vielbunt SchrillLaut-6

Es ist schlimm: Eine ganze Ziffer aus der Grundzahlenreihe zwischen 1 und 10 wird einfach so wegtabuisiert. Dabei läuft ohne „6“ doch gar nichts. „Die Kirchenmoral und das insgesamt verklemmte Establishment haben seit dem Mittelalter kaum zugelassen, offen über das zu sprechen, was sich zwischen 5 und 7 abspielt“, wissen Chloé Cruising und Ana L. Windhur. Zum Glück sind die meisten Besucher*innen der Schrill + Laut nach der 6uellen Revolution geboren. Aber in einer Zeit, in der nichts sicher scheint und die freiheitlichen Errungenschaften verteidigt werden wollen, muss man dem Rollback vorbeugen. Ganz praktisch bedeutet das, dass die beiden Queens euch an der Tür abholen und den Weg zum Dancefloor und dem All-Gender-Darkroom weisen. Dabei sollte man auf keinen Fall den super6y DJ matches verpassen, der für den Abend ein besonders befreiendes Set zusammengestellt hat. Hotnuts!

16.2., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, instagram.com/schrillundlaut