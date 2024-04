Schrill und Laut im Garten Gayden

× Erweitern Foto: vielbunt SchrillLaut-April

In der üppigen Vegetation des „Garten Gayden“ herrscht elysische Eintracht in paradiesischer Nacktheit: Bär liebt Otter, Adam liebt Steve und Madam liebt Eve. Doch was wäre das alles ohne die Versuchung, die zischelnd verlocken möchte? Das Fleisch ist willig, und so wird statt Milch und Honig vom verbotenen Apfelkorn gekostet. Alsbald ergießt sich die Sintflut über das Volk, das rasch die Blöße bedeckt und zu den Klängen von DJane Thunderpussy tanzt, als wäre das Jüngste Gericht gekommen. Eine apokalyptische Partynacht biblischen Ausmaßes!

19.4., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, instagram.com/schrillundlaut