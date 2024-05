Seefeld: Auf nach Tirol!

× Erweitern Foto: bjö „Seefeld-Terrasse-1“

Von leicht bis deftig – die neue Tiroler Küche des Frankfurter Restaurants Seefeld ist da genau richtig, denn hier werden traditionelle Tiroler Speisen allesamt auf eine leichte Art neu interpretiert und verlieren trotzdem nichts an Alpen-Authentizität. Als Starter lockt zum Beispiel ein zünftiges Jausnbrettl mit Tiroler Speck, Wacholder-Rollschinken, Kren, verschiedenen Knackwürsten, sauren Gurken und Krautsalat. Der marktfrischen Salat mit sagenhaftem Kernöldressing wird auf Wunsch mit leckerer, in Kürbiskernbröseln ausgebackener Backhendelbrust garniert oder mit geflammtem Ziegenkäse serviert. Es gibt eine ganze Reihe hausgemachter Knödel-Variationen mit dreierlei Soßen, das Wiener Schnitzel wird in Butterschmalz gebraten und ein herzhaftes Wildgulasch bekommt man hier ebenfalls. Und als einziges Lokal Frankfurts gibt’s hier Augustiner-Bier vom Fass.

× Erweitern Foto: Seefeld „Seefeld-Terrasse-2“

Was gehört zur richtigen Berg-Atmosphäre auch noch dazu? Genau: Ein Biergarten! Den gibt’s natürlich auch im Seefeld, hübsch umrandet mit grünen Hecken am Beginn der Eckenheimer Landstraße. Am Wochenende ist der Biergarten sogar bis Mitternacht geöffnet und als eines der wenigen Restaurants in Frankfurt kann man hier sogar Plätze draußen auf der Terrasse reservieren.

Seefeld, Scheffelstr. 1, Frankfurt, Tel 069 95508639, Mo, Di und Do 17 – 23 Uhr (Küche bis 22 Uhr), Fr + Sa bis 24 Uhr (Küche bis 22:30 Uhr), So und Feiertag 12 – 23 Uhr (Küche bis 21:30 Uhr), www.seefeld-frankfurt.de