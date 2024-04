Serviceballett im Westend

× Erweitern Foto: pez Lunico

Und noch ein Italiener im Westend – warum denn das? Weil‘s ganz einfach immer auch noch etwas besser geht. Das L‘unico ist zwar nicht – wie der Name es behauptet – das „einzige“ italienische Restaurant, aber man darf ruhig in Erwägung ziehen, es zu den ganz besonderen zu zählen: festlich ist es hier, luxuriös und edel. Alles beginnt mit dem erstklassigen Service: freundliches Tischzuweisen, Garderobe abnehmen, „Flasche Wasser?“ Alle wissen hier genau, welche Aufgabe sie ausfüllen. Es erwartet uns bereits der Gruß aus der Küche (in diesem Fall sind es mild-gewürzte grüne Oliven) und dann schließlich ein ausführlicher Vortrag über die Küchenchef-Empfehlungen des Tages. Darunter sind dann auch mal so spannende Dinge wie Pasta mit Wildschwein-Salsiccia (19,50 Euro) oder Entenbrust mit Maronensauce (38,50 Euro). Die Verlockungen sind so groß (…und soeben wird wieder nachgeschenkt …), dass Erschöpfte dann vielleicht lieber wieder den Blick in die reguläre Karte des L’unico werfen. Erfreut stellen sie fest, dass man auch deutlich unter 20 Euro mit hausgemachter Pasta und Pizza fündig wird. Es ist also an alle gedacht: An den Schlemmer im kulinarischen Verwöhnluxus ebenso wie an den Westend-Hungrigen in Eile. Ebenso vielfältig sind auch die Sitzmöglichkeiten: die kleine Ecke für Zwei oder eine große beheizte Außenterrasse mit Markise. Nach einem sehr, sehr leckeren Mahl bekommen wir zum Abschied auch noch ungefragt die richtige Garderobe angereicht. Offenbar entgeht hier dem Personal nichts, auch nicht, dass es uns hier gut gefallen hat. Ein freundlicher Abschied. „Arrivederci!“, „Arrivederci Signori.“

L’unico – Bar - Restaurant, Mendelssohnstr. 83, Frankfurt-Westend, 069 15346406, Mo bis Sa 12 – 24 Uhr, So geschlossen, restaurant-unico.net