Showgirls Go Greek

Unter dem Motto „Greek Divas“ starten die Showgirls mit Chefin Vanessa P. in die neue Frühlingssaison 2024.

Das Motto ist bewusst gewählt, denn alle Gäste des Abends haben einen engen Bezug zu Griechenland und griechischer Kultur. Vanessa P. ist zwar in Deutschland geboren, hat aber über ihre Familie griechische Wurzeln. Sie freut sich, in der April-Ausgabe endlich mal wieder griechische Songs performen zu können.

Ihr erster Gast ist die in Thessaloniki geborene Alectrona, die momentan in den Niederlanden lebt. Ihr Style ist frech, glamourös und sexy und vor allem vielfältig. Daliah Danger ist genau wie Vanessa P. in Deutschland aufgewachsen, hat aber lange in Athen gelebt. Dem Frankfurter Publikum ist sie durch ihre gelenkigen Dance-Skills bekannt, mit denen sie jede ihrer Performances ein artistisches Krönchen aufsetzt. Jiamas!

27.4., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, Tickets über www.showgirls-frankfurt.com