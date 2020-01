× Erweitern Foto: Gerrit Cramer Sissi Live

Wer’s an Weihnachten verpasst hat oder sich nicht satt gesehen hat, kann sich im Februar auf ein ganz besonderes Kino-Event freuen: Der erste Teil von Ernst Marischkas „Sissi“-Trilogie mit Romy Schneider in der Hauptrolle wird in der Alten Oper als Filmkonzert aufgeführt, live begleitet vom Pilsen Philharmonic Orchestra. Ein echter Schmachtfetzen!

1.2., Alte Oper, Opernplatz, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.alteoper.de, www.bb-promotion.de