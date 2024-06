Sommerkundgebung der AHF

× Erweitern Foto: Polina Tankilevitch, pexels.com, gemeinfrei

Einen Tag vor der EU-Wahl findet in Frankfurt die Großdemo „V.O.T.Y. – Vote Of The Year – Rechtsruck stoppen“ statt. Die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF unterstützt die Aktion und lädt am 8. Juni von 14 bis 20 Uhr in die Alte Gasse zu einer Kundgebung für Solidarität und Vielfalt.

„In einer Zeit, in der die Vielfalt unserer Gesellschaft so präsent ist wie nie zuvor, möchte die AHF die LSBTIQ+ Community in den Mittelpunkt rücken und ihre unverzichtbare Rolle würdigen“, heißt es dazu in einer Erklärung der AHF.

„Die bevorstehende Europawahl bietet die Möglichkeit, sich für eine offene und inklusive Gesellschaft stark zu machen, die die Rechte und Bedürfnisse aller Menschen respektiert, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität, Herkunft oder Religion. Es ist an der Zeit, Vielfalt als Stärke zu begreifen und entschieden gegen jede Form von Diskriminierung vorzugehen“, so die AHF weiter.

8.6., Alte Gasse, Frankfurt, 14 – 20 Uhr, mehr Infos über www.frankfurt-aidshilfe.de

