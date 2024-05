Sommerlaune im Nordend: Omonia

× Erweitern Foto: Omonia „Omonia-1“

Bei mediterranen Genüssen liegt neben Italien insbesondere die griechische Küche weit vorne in der Gunst des Restaurant-Publikums, und das Omonia im Nordend gehört eindeutig zu den Frankfurter Favoriten: hier trifft man sich schon am frühen Abend bei Wein und leckeren griechischen Spezialitäten – jetzt im Sommer gerne auch auf der überdachten Terrasse und an den kleinen Bistrotischen, die rund ums Lokal aufgestellt sind. Und das ist bloß der Anfang eines lebhaften Abends: Obwohl das Omonia gehobene griechische Küche serviert, bleibt die Atmosphäre hier immer entspannt und familiär. Das freundlich-sportliche Servicepersonal hat immer einen originellen Spruch parat und verbreitet gute Laune, die sich auf die Gäste überträgt.

Bei all der Modernität sei erwähnt, dass das Omonia auf eine lange Familientradition zurückblickt: Der heutige Chef Dimitrios Pipergias hat das Omonia (ehemals in der Vogtstraße), von seinen Eltern übernommen, das Konzept weitergeführt und 2016 das neue, größere Lokal in der Eckenheimer Landstraße eröffnet. Familiensinn gehört im Omonia also dazu, und Dimitrios ist stolz, dass er nach den Pandemiejahren das komplette Team behalten konnte. Die Speisekarte bringt Urlaubsstimmung: feine Mezedes, eine große Auswahl an Käsesorten und Salaten, klassische Spezialitäten vom Grill bis hin zu feinen Fischgerichten finden sich hier. Kali Oreksi!

Omonia – Taverna und Bar, Eckenheimer Landstr. 126 + 128, Frankfurt, Tel 069 593314, Di bis Sa ab 16:30 Uhr, So und Feiertage ab 12 Uhr, Mo Ruhetag, www.omonia.de