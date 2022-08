Sprachschule mit Flair: Frankfurter Sprachtreff

× Erweitern Foto: Jens Braune Jens Braune del Angel

Auch wenn man mit Schulenglisch einigermaßen gut durch den Urlaub kommt, erlauben Kenntnisse in der jeweiligen Landessprache eine ganz andere Annäherung an Land, Kultur und Menschen. Wer also ein bisschen mehr möchte, als die Speisekarte zu verstehen, um das Richtige zu bestellen, sollte über einen Sprachkurs nachdenken. Oder noch besser: gleich damit starten!

Der Frankfurter Sprachtreff ist dafür eine der besten Adressen: Mitten in der City in der Alten Gasse gelegen, kann der Sprachtreff nicht nur eine mittlerweile 31-jährige Erfahrung vorweisen – vor allem die angebotene Sprach-Auswahl beeindruckt! Denn hier kann man unter anderem 16 europäische Sprachen lernen.

„Konkret bedeutet das: Wir bieten neben den gängigen westlichen Sprachen wie Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch auch Portugiesisch und Griechisch an“, erklärt Sprachtreff-Geschäftsführer Thomas Gesang. Außerdem werden hier Sprachen aus dem orientalischen, asiatischen und sogar afrikanischen Kulturraum unterrichtet.

Die Kurse finden mit versierten Dozent*innen in modern ausgestatteten Seminarräumen mit freundlicher Atmosphäre statt. Mit den verschiedenen Unterrichtsformaten und -zeiten von Individual- oder Intensivkursen, klassischen Abendkursen bis hin zu Bildungsurlaubsseminaren, Online-Learning und Wochenend-Crashkursen, findet hier jede*r den individuell passenden Kurs.

× Erweitern Foto: Jens Braune Thomas Gesang vom Sprachtreff

Sprachen im Urlaub lernen

Noch besser ist es, wenn man das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden kann: Mit dem Sprachreise-Geschäftszweig DESR bietet der Sprachtreff außergewöhnliche wie attraktive Sprachreisen in kleinen Gruppen und in Kooperation mit dortigen privat geführten Bildungseinrichtungen an, die zum Teil als Bildungsurlaub anerkannt sind. „Kurse im Ausland bieten eine effektive Kombination, weil man die Sprache viel schneller lernt und sich gleichzeitig intensiver mit der Kultur vertraut machen kann“, weiß Thomas Gesang.

Wie wäre es da zum Beispiel mit Portugiesisch lernen auf den Kapverden, Griechisch lernen auf Kreta oder Spanisch lernen auf Gran Canaria oder Kuba? Beliebt sind auch die Angebote in ausgewählten Partnerschulen in Stockholm oder Amsterdam. Ein Blick auf die Websites des Sprachtreffs und Sprachtreff DESR inspiriert, macht Mut und Lust, endlich mit dem Sprachenlernen zu beginnen oder Altes aufzufrischen!

Sprachtreff, Alte Gasse 27 – 29, Frankfurt, www.sprachtreff.de, Infos zu den Sprachreisen über www.sprachreisen-desr.de