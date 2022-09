Steves Queer World trifft die GAB

× Erweitern Foto: Steve Euler Steve Euler

Jeden zweiten Montag im Monat (genauer: in den geraden Kalenderwochen) ist Steve Euler mit seiner Sendung „Steves Queer World“ live on air auf radio mkw, dem lokalen Internetradio für den Main-Kinzig-Kreis.

Am 5. September ist GAB-Chefredakteur Björn Berndt zu Gast; zwei Stunden Talk über die queere Stadtmagazin für Rhein-Main Neckar, aber auch ein reger Austausch zwischen den Redakteuren Steve und Björn über Coming-out in der Provinz, erste Erlebnisse in der Szene Frankfurts, Musik und vieles mehr.

Den Soundtrack der Show wurde übrigens von Björn Berndt alias DJ barbecute björn zusammen mit Steve ausgewählt – let’s rock!

Seit 2019 sendet der quirlige Aktivist Steve Euler seine Show, für die er sich jedes Mal einen Gesprächspartner einlädt, mit dem ein spezielles Thema ausführlich behandelt wird – und die Themen sind vielfältig: Neben Infos zu regionalen CSDs und Veranstaltungen sind immer wieder Gruppen und Initiativen aus dem Main-Kinzig-Kreis zu Gast. „Schönheit“ war ebenso Thema wie Gewalt gegen LSBTIQ* – eben alles, was queere Menschen bewegt.

5.9., www.radiomkw.de, 21 – 23 Uhr