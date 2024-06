SwitchKultur: Queer unterm Hakenkreuz

× Erweitern Foto: Manfred Weis JürgenPettinger Autor Jürgen Pettinger

Der Wiener Autor Jürgen Pettinger zu Gast bei SwitchKultur. Pettinger beschreibt in zwei berührenden Biografien die Schicksale zweier homosexueller Menschen während der Zeit des Nationalsozialismus. Die berühmte Schauspielerin Dorothea Neff nahm 1940 ihre jüdische Freundin Lilli Wolff heimlich in ihrer Wohnung auf. Als Lilli 1944 wegen einer dringenden Operation ins Krankenhaus muss, droht das Paar aufzufliegen. Pettinger rollt im Buch „Dorothea – Queere Heldin unterm Hakenkreuz“ den Fall neu auf und spürt in Dokumenten und wiederentdeckten Tonausnahmen der Beziehung der beiden Frauen nach.

„Franz – schwul unterm Hakenkreuz“ wird der schwule Franz Doms portraitiert, eines der vergessenen Opfer der NS-Justiz. Wie viele tausende Schwule wurde auch er verfolgt, diskriminiert, inhaftiert und 1944 mit nur 21 Jahren zum Tod verurteilt. Bis zu seinem Tod blieb er loyal und denunzierte nie andere, um sich selbst zur retten.

13.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/switchboard.frankfurt