Tanz: glue light blue

× Erweitern Foto: Andreas J. Etter GlueLightBlue-1

Das Hessische Staatsballett präsentiert seit Mitte März die neueste Arbeit des aufstrebenden Choreografie-Stars Nadav Zelner „glue light blue“. Farben spielen in den Stücken Zelners eine wichtige Rolle – und zum aktuellen Stück assoziiert der israelische Choreograf eben ein helles Blau. Gerne entführt Zelner das Publikum in fantasievolle Welten, in denen die Tänzer*innen gleichsam bunt erscheinen – durch ihr körperliches Ausdrucksrepertoire geführt von Zelners unverkennbarer Tanzsprache.

× Erweitern Foto: Andreas J. Etter GlueLightBlue-2

Inhaltlich setzt er sich in „glue light blue“ mit der Musik des Nahen Ostens auseinander – ein sehr persönlicher Zugang: „Meine Großmutter kommt aus Tunesien und spricht arabisch“, erklärt Nadav Zelner. „Die arabische Musik repräsentiert meine Kultur, meine Wurzeln. Sie hat eine solche Vielseitigkeit: elegant, dunkel, geheimnisvoll, superschwer, erhebend, groovig. Und es gibt so viele verschiedene Stile in den arabischen Ländern. Ich wähle aus dieser Vielfalt, um eine Harmonie mit verschiedenen Wellen der Intensität zu schaffen, die die Atmosphäre der Geschichte trägt“.

4.4., Hessisches Staatstheater, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 6. und 10.4., ab dem 27.4. dann im Hessischen Staatstheater Darmstadt, www.hessisches-staatsballett.de