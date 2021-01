Der Frankfurter Mousonturm bietet im Januar gleich fünf digitale Uraufführungen, die man bequem von der Couch aus mitverfolgen kann. Den Auftakt macht am 8. Januar Fabrice Mazliah mit einer Adaption seines Tanzstücks „Telling Stories“.

Der Bühnenraum ist ausgeschlagen mit kleinteiligen Ornament-Mustern die an Kachelmotive oder blasse Orient-Teppiche erinnern – geometrisch und verwirrend zugleich. Genau wie das Spiel der Tänzer*innen, die mit wenigen zusätzlichen Requisiten in Kontakt treten, vage Beziehungen zueinander aufbauen, die sich überlagern um wieder auseinanderfallen. Alles ist temporär, die Intensität ebenso präsent wie die Belanglosigkeit.

Der in Frankfurt arbeitende Choreograf und Tänzer Fabrice Mazliah begann seine Karriere als Tänzer der Forsythe Company; aktuell bildet er zusammen mit der Tänzerin und Choreografin May Zarhy die Produktions-Plattform „Work of Act“, die aus der Mini-Company MAMAZA (Fabrice Mazliah, May Zarhy und Ioannis Mandafounis) entstand.