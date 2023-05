The Notorious Kiki Ball

Die Frankfurter Ballroom-Community „anybody walking?” und die Tanzplattform Rhein-Main laden zu einem echten Ballroom-Event im Mousonturm (Realness!).

„anybody walking?“ gründete sich 2018 als Initiative „Voguing in Hessen“ und hat seitdem mit regelmäßigen Treffen, Trainings und Workshops eine lokale Voguing- und Ballroom-Szene kultiviert und bereits im vergangenen Jahr einen ersten Kiki-Ball organisiert.

Bei einem Ball-Event batteln die Teilnehmenden tänzerisch in verschiedenen Kategorien. Für den Notorious Kiki-Ball 2023 kommen neben den lokalen Größen auch Tänzer*innen aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden zusammen und batteln in 11 Kategorien – von „Beginners Performance“ über „Sex Siren“ und „Realness“ bis „Com vs. Com“. Vorab werden Tanz-Workshops angeboten, es gibt genügend Zeit für gegenseitigen Austausch und auch einen Panel-Talk vorab.