Tod und Teufel: Faszination Horror

× Erweitern Foto: Horst Kolberg „Purgatorium“ Friedrich Wilhelm von Schadow und Schüler „Purgatorium – Paradies – Hölle (Triptychon „Das jüngste Gericht 1848-1852) Kunstpalast Düsseldorf, Dauerleihgabe des Landes Nordrhein Westfalen (Justizverwaltung), © Kunstpalast

Das Museum Georg Schäfer zeigt in „Tod und Teufel“ die Jahrhunderte alte Faszination für den Schrecken. Stellvertretend für „das Böse“ stehen natürlich zuerst die Figuren Tod und Teufel. Aber auch Zombies und Totenköpfe rufen offenbar schon immer ambivalente Gefühle hervor: Angst und gleichzeitige Begeisterung, manchmal schwingt da sogar ein lustvolles Interesse oder gar Humor mit. Die Wanderausstellung des Kunstpalast Düsseldorf dokumentiert, wie in Kunst und Kultur mit Schrecken und Horror umgegangen wird, und das mit mehr als 100 gezeigten Werken von klassischer Malerei und Skulptur bis zu aufwändigen Installationen, aus dem Mittelalter bis in die heutige Zeit. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Arbeiten der letzten zwanzig Jahre mit dem Fokus auf Mode, Musik und Film – zum Beispiel auch Arbeiten der ehemaligen Städel-Studentin, heute Malerin und Performance-Künstlerin Eliza Douglas.

Die hauseigenen Sammlungsstücke des Museums Georg Schäfer zur Schwarzen Romantik ergänzen die Schau und veranschaulichen, wie im 19. Jahrhundert das Thema von besonderer Bedeutung war. Happy Grusel!

14.7. – 20.10., Museum Georg Schäfer, Brückenstr. 20, Schweinfurt, www.museumgeorgschaefer.de