Tony Rizzi: Shows You (Maybe) Missed

Foto: Gallus Theater „TonyRizzi"

Tänzer und Performer Tony Rizzi meldet sich zurück mit einem neuen, abendfüllenden Theaterspektakel. Der vielversprechende Titel „Shows You (Maybe) Missed“ ist dabei durchaus wortwörtlich gemeint: Rizzi wirkte in den vergangenen Jahren in vielen Produktionen mit, die ihren Weg nie nach Frankfurt gefunden haben. „Ist vielleicht auch gut so“, mag der Kritiker denken, aber Rizzi kann das Gegenteil beweisen. Dafür mitgebracht hat er zum Beispiel ikonische Ausschnitte aus Jan Fabres epischem Meisterwerk „Mount Olympus“, einer legendären 24-Stunden-dauernden Aufführung. Dazu kommen Ausschnitte aus Stücken der Choreografin Pina Bausch, der Performancekünstlerin Florentina Holzinger sowie einer Kollaboration des amerikanischen Theaterregisseurs Robert Wilson mit der Künstlerin Marina Abramović – ein buntes Kaleidoskop aus Tony Rizzis privatem Theaterarchiv. Premiere der neuen Rizzi-Show ist Freitag, der 21. Juni. Als Preview gibt’s bereits am Dienstag zuvor im Rahmen der Gallus-Theater-Reihe „AfterworkKULTUR“ einen Ausschnitt aus der Show der Ausschnitte. Im Anschluss an diese Preview laden „AfterworkKULTUR“-Macher Raffaele Irance und GAB-Chefredakteur Björn Berndt zu einem lockeren Publikumsgespräch mit Tony Rizzi, darin unter anderem spannende Hintergrundinfos des neuen Stücks und Erhellendes zur Arbeitsweise des Performers.

18.6., AfterworkKULTUR mit Tony Rizzi um 18:30 Uhr sowie am 21. und 22.6., „Shows You (Maybe) Missed“ von Tony Rizzi um 20 Uhr, beides im Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, www.gallustheater.de