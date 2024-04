TUI – starker Partner für feine Urlaube

× Erweitern Foto: TUI FRANKFURT 5 TUI-Team

Urlaubszeit ist die schönste Zeit – „und die schönste Zeit im Jahr gibt es bei uns“, sagt Vera Demonty, Leiterin des TUI-Reisebüros an der Frankfurter Hauptwache. Bereits seit 1978 gibt es das Reisebüro im Herzen Frankfurts, seit November 2015 gehört es zur TUI. Hier sorgen echte Reiseexpertinnen für ein perfektes Urlaubserlebnis: von der Anreise über die passende Unterkunft bis hin zu Aktivitäten am Urlaubsort kann hier alles von Beginn an fein geplant und individuell ausgewählt werden – ohne endloses Klicken durch Hunderte von Webseiten. „Unser Team ist bestens geschult und viele Urlaubsziele kennen wir persönlich“, erklärt Vera Demonty weiter. Egal ob man sich für eine Kreuzfahrt interessiert, für Studienreisen, Rundreisen, Strand- und Badeferien, Clubreisen, Golfurlaube oder „Green & Fair“ zertifizierte Hotels – alles Möglichkeiten, unter denen man mit Sicherheit den persönlichen Traumurlaub findet. Als zusätzliche Inspiration ist just das hauseigene Magazin mit persönlichen Reisehighlights 2024 erschienen – eine fein kuratierte Auswahl besonderer Hotels, spezieller Kreuzfahrten, spannenden Reisezielen und vielem mehr – eben alles rund um die schönste Zeit im Jahr.

TUI Reisebüro, An der Hauptwache 7 (Allianzpassage), Frankfurt, 069-282896, www.tui.com