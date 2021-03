Verlängert: Gianni Versace Retrospektive Singen

× Erweitern Foto: dreamrealizer Versace Retrospektive

Die sehenswerte Ausstellung der Designs des italienischen Modemachers Gianni Versace wurde bis September 2021 verlängert – eine gute Chance für alle, die es vor dem Shutdown nicht geschafft haben.

An den Designs von Gianni Versace scheiden sich die Geister: Für die einen war sein Modelabel der Gipfel des überkandidelten schlechten Geschmacks der 80er-Jahre, für andere eine Offenbarung, die die Grenzenlosigkeit von Hoffnung und Lebensfreude feiert. So oder so: Gianni Versace fiel auf! In seinen Entwürfen steckte immer auch eine gehörige Portion Selbstironie, ein Augenzwinkern und bewusste Überinterpretation.

„Ihr findet mich in meinem Werk“, hat er selbst einmal gesagt – und genau diese persönliche Note macht die Mode von Versace bemerkenswert – auch jenseits von Geschmacksfragen.

Erst zwei Jahre vor seinem gewaltsamen Tod im Jahr 1997 outete sich Gianni Versace öffentlich als schwul und sprach damit ein offenes Geheimnis aus. Seine Mode zeigte es schon viel früher – gilt Versace doch als einer der Katalysatoren der Erotisierung des männlichen Körpers.

Die Ausstellung im MAC Museum Art&Cars in Singen zeigt nicht nur ikonische Kollektionen sondern dokumentiert darüber hinaus auch das gesellschaftliche Engagement des Designers, zum Beispiel im Bereich HIV und Aids. Die Ausstellung wurde verlängert und ist nun bis September zu sehen.

Gianni Versace Retrospective, MAC Museum Art&Cars, Parkstr. 1, Singen, Öffnungszeiten und Infos über www.gianniversaceretrospective.com, www.museum-art-cars.com