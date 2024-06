V/ertigo: Extreme eines ungewissen Lebens

× Erweitern Foto: Maxwell Aurelien James „Vertigo-Smile“ Szene aus „I’m Afraid to Forget Your Smile” von Imre und Marne van Opstal.

Im Juni feiert das Hessische Staatsballett mit dem Ballettabend „V/ertigo“ seine Wiederaufnahme mit zwei Stücken außergewöhnlicher Choreograf*innen. Der Belgier Damien Jalet nutzt in „Skid“ die Gesetze der Schwerkraft, um die Extremsituation eines ungewissen Lebens physisch darzustellen: Die Tänzer*innen bewegen sich auf einer angewinkelten Plattform und tanzen, rutschen, hängen im wahrsten Sinne des Wortes zwischen dem Wunsch, aufzusteigen, und der Angst vor dem Fallen.

× Erweitern Foto: Andreas Etter „Vertigo-Skid“ Tanz auf der Schräge: „Skid“ von Damien Jalet

Ähnlich, aber auf ebener Fläche, arbeitet das niederländische Geschwisterpaar Imre und Marne van Opstal. In „I’m Afraid To Forget Your Smile“ erforschen sie zusammen mit sechs Tänzer*innen und einem Chor den Moment des Loslassens, auf den unweigerlich ein Verlust folgt. Der hochgelobte Doppelabend feierte 2022 seine Uraufführung und kommt nun noch einmal auf die Bühne.

7.6. Hessisches Staatstheater, Christian-Zais-Str. 3, Wiesbaden, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 14., 18. und 25.6., www.hessisches-staatsballett.de