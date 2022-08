Vormerken: Ballroom Frankfurt – Pose for Charity

× Erweitern Foto: Mikhail Nilov, pexles.com gemeinfrei

Eigentlich steigt im Herbst für die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF mit dem Loveball ein glamouröser Ball/Party-Event. Da der Loveball aus den allgemein bekannten Gründen auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann, die AHF aber trotzdem Flagge zeigt und ein Communityevent veranstalten möchte, entstand die Idee der „Ballroom“-Party: Eine queere Party, zu der alle Begeisterten eingeladen sind. Angelehnt an die Ballroom-Events der Voguing-Szene New Yorks und die amerikanische TV-Serie „Pose“, wird es neben einem satten House-Dancefloor auch schillernde Dragshows samt einem Show-Contest mit tollen Preisen geben.

× Erweitern Foto: koolshooters, pexles.com, gemeinfrei

Um den Abend besonders funkelnd werden zu lassen, sind – getreu dem Motto „Du bist die Party“ – schrille Outfits gerne gesehen, aber natürlich kein Muss: Dragstyle, Fashion-Victims, kinky Fetishpeople oder fantasievolle Outifts werden bejubelt, aber auch T-Shirt und Jeans sind willkommen – „Vielfalt ist uns wichtig“, erklärt Carsten Gehrig von der AHF. Hauptsache die Attitüde ist sexy: Denn parallel zum Ballroom-Floor wird es auch einen abgedunkelten Allgender Playroom für alle Gäste geben – Explore! Hosts des Abends sind Tante Gladice und die Regenbogencrew der AHF.

Foto: Pablo Padilla, pexles.com, gemeinfrei

Auf der Suche nach einem geeigneten Ort fand die AHF in den Betreibern des Karlson schnell einen passenden Partner. „Die Idee dafür entwickelte sich im Karlson bei einem Drink und guter Musik, als Carsten und ich von einem gemeinsamen Freund vorgestellt wurden“, erzählt David Willenbacher, der seit Februar 2022 als Corporate Eventmanager für die Velvet Gruppe zuständig ist. „Die Kombination aus Clubbing und Charity machte schnell klar, dass wir ein Konzept kreieren wollen, mit dem Fokus auf Vielseitigkeit und individuelle Selbstverwirklichung. Unsere Frankfurter Szene bietet all dies, nur fehlt die richtige Plattform oder die Bühne dafür, denn unsere Vielseitigkeit besteht und entsteht nicht nur aus Feierei und Demonstrationen für Toleranz und Akzeptanz! Die Arbeit und das bemerkenswerte Engagement der AHF ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil unserer Community.

Der Karlson Klub hostet und arbeitet schon seit Beginn mit verschiedenen queeren Veranstaltungen wie Club 78, Grind oder Pure erfolgreich zusammen und bekennt sich offenherzig als queerfreundliche Location. Ich persönlich unterstütze gern solche Kooperationen und stelle immer wieder dabei fest, wie wichtig es ist, sich selbst und der nächsten Generation neue Wege zu ermöglichen. Auch heute haben wir immer noch Unstimmigkeiten und Missverständnis in vielerlei Hinsicht, was die Klischees Klischees bleiben lässt“.

Natürlich wird am Abend auch für die Arbeit der AIDS-Hilfe gespendet; auch im Eintrittspreis von 18 Euro ist ein Spendenanteil enthalten. Strike a Pose for Charity!

17.9., Ballroom – Pose for Charity, Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, www.ah-frankfurt.de