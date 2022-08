Weilburg: Barocke Perle an der Lahn

× Erweitern Foto: Michael Leukel

Für ein Urlaubserlebnis muss man nicht immer in die Ferne schweifen. Die Website der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen zum Beispiel bietet einen feinen Überblick über Hessens Kulturschätze. Unser Tipp: Das Schloss samt imposantem Schlossgarten in Weilburg.

Lust auf Barock? Für einen Ausflug in eine opulent-verspielte Atmosphäre muss man nicht gleich nach Versailles reisen – ein Trip ins mittelhessische Weilburg ist eine würdige Alternative, denn das Weilburger Schloss bietet ein einzigartiges Gesamtensemble aus Schloss und Schlossgarten, das von der großen Schwester in Frankreich stark inspiriert wurde. 1702 begann Graf Johann Ernst zu Nassau-Weilburg – überwältigt von seinem Besuch im Schloss Versailles – seine eigene Residenz und das mittelalterliche Städtchen im Stil des Barock umzugestalten. Dazu wurde die vierflügelige Renaissance-Anlage, die aus einer Burg des 10. Jahrhunderts entstanden war, erweitert und Weilburg in eine blühende Residenzstadt verwandelt, was ihr den Titel „Perle an der Lahn“ bescherte.

× Erweitern Foto: Michael Leukel

Das Schloss mit seinen reich ausgestatteten Innenräumen kann heute im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Die Dauerausstellung L’esprit baroque ist allen Besucher*innen zugänglich und liefert einen Eindruck zum Wirken von Johann Ernst, der barocken Hofkultur und der Gartenkunst des Schlossparks. Zusätzlich zeigt noch bis Mitte September eine weitere Ausstellung die Auswirkungen der französischen Revolution auf Weilburg und die Schlossanlage.

Foto: Michael Leukel

Der Schlossgarten ist ein weiterer Höhepunkt: Er teilt sich in einen Ober- und Untergarten, der sich wiederum über drei ganz unterschiedlich gestaltete Terrassen erstreckt. Es gilt hier Statuen, Brunnen, Zitrusbäume, eine Sonnenuhr und die grün-goldenen Vasen der Balustrade des Gartens zu entdecken, die sich alle herrlich beim Flanieren auf den weißen Wegen besichtigen lassen. Außerdem finden noch bis zum 6. August die Weilburger Schlosskonzerte statt, die die Anlage in eine Konzertbühne verwandeln.

Mehr Infos, auch zu weiteren Ausflugszielen in Hessen, gibt die Website www.schloesser-hessen.de