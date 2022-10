Wissen ist gut!

× Erweitern Foto: John Tyson, unsplash.com, gemeinfrei

Nicht nur für Besserwisser*innen: Die Bar jeder Sicht veranstaltet mit schöner Regelmäßigkeit einen Quizabend, bei dem es Wissensfragen aus allen Bereichen des täglichen Lebens zu erraten gilt.

Zusätzlich gibt’s eine Extrarunde zum Thema Musik und ein Bilderrätsel. Gespielt wird in fünf Quizrunden in Teams mit bis zu fünf Personen. Ob es auch die Möglichkeit gibt, einen Publikumsjoker einzusetzen oder am Telefon einen Experten zu Rate zu ziehen? Auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, die Bar jeder Sicht unter der Woche zu besuchen!

18.10., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.barjedersicht.de