XLSIOR ÓRGIO

× Erweitern Foto: XLSIOR RafhaMadrid

Die Kult-Party aus Mykonos kommt nach Frankfurt und sorgt für eine sleazy Nacht am langen Weihnachtswochenende. Das K39 verwandelt sich dafür in ein sexy Labyrinth mit entsprechenden Visuals, Deko, Playroom, Outdoor-Area, Gogo-Boys, pumpenden Electrobeats und heißen Kerlen auf mehreren Floors und Etagen. An den Decks des Mainfloors steht XLSIOR-Resident Rafha Madrid (Foto), unterstützt von Skippo und GRIND-Mitorganisator Dommy Dean. Auf den anderen Floors geben unter anderem die DJs Jakob Lesch und Max Freund mächtig Gas. Als, raus aus dem Rentier-Strickpullover und rein in Harness, Muscle-Shirt und Knack-Jeans.

25.12., K39, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.XLSIOR-Frankfurt.de