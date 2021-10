28. queerfilm festival Bremen

Vom 26. bis zum 31. Oktober zeigt das queerfilm festival Bremen in Kooperation mit dem City 46 eine bunte Auswahl von über 20 queeren Kurz- und Langfilmen und damit mehr als im ersten Corona-Jahr.

Darunter sind interessante und spannende dokumentarische Arbeiten, experimentelle und fiktionale Filme, aber auch Animationsfilme. Und eine Premiere: Es gibt mit „Alice Júnior“ am Samstagnachmittag einen Kinder- und Jugendfilm. Alle Filme werden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Zum geplanten Publikumsgespräch im Anschluss an einzelne Filme wird es eine Gebärdensprachdolmetschung geben. Für die Menschen, die lieber zu Hause bleiben wollen oder müssen, werden außerdem drei Filme digital angeboten. Diese können vom 27.10. – 7.11. online gekauft werden und anschließend innerhalb von 48 Stunden gestreamt werden. Das Rahmenprogramm, aus bekannten Gründen unter Vorbehalt, besteht wie immer aus der Bar und einer Tombola während der Aufführungen im CITY 46.

In Kooperation mit Kultur im Bunker e.V. wird in der Spedition eine Halloween-Party steigen – am Samstagabend ab 20 Uhr – ganz im Zeichen unseres diesjährigen queeren Tieres, des Oktopus!