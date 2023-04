hinnerk gratuliert: 30. Häschenturnier!

Foto: Startschuss e.V. Häschenturnier

Sind Häschen nach 30 Jahren nicht eigentlich alte Hasen? Zumindest was die Orga eines so großen Happenings der queeren Volleyballernation angeht, trifft das zu.

Für die spielbegeisterten Teams, für Sportbegeisterte auf den Rängen, für an Sportler*innen begeisterte Partyhäschen: Vom 7. April bis zum Ostermontag am 10. April gibt es für sie alle alles. was sie lieben. Was darf es für dich sein?

Check-In der Sportler*innen | 7.4., M&V Bar, Lange Reihe 22, 18 – 22 UHR

Hier bekommt jede*r sein Begrüßungspaket inklusive Programm und der wichtigen Tickets für Gala-Dinner, Party und Brunch!

Spiele für Aktive und Passive | 8.4., Sporthalle Steilshoop, Gropiusring 43, 9 – 18:30 Uhr, 9.4., 9 – 17 Uhr

Gespielt wird am Samstag und am Sonntag in den Levels B+, B- und C in zwei Dreifeldhallen. Die komplette Verpflegung (Speis und Trank!) ist im Turnierbeitrag inklusive.

Gala-Dinner mit Siegerehrung für Abgekämpfte | 9.4., Mozartsäle, Moorweidenstr. 36, Einlass 19 Uhr

Auf der Bühne gibt es Designer-Häschen-Pokale für die besten Teams und die Rangliste. Außerdem versprechen die Orga-Häschen wieder Sonderpreise. Und gut und reichlich zu essen, den trotz zwei Tagen Sportrammeln – hinnerk duckt sich – wird die ganze Nacht gefeiert.

Party „Smash & Dance“ für alle | 9.4., Bahnhof-Pauli, Spielbudenplatz 21 – 22, 22 Uhr

„Wenn ihr noch genug Energie habt, könnt ihr dort abtanzen und mit süßen Jungs quatschen.“ Das schreiben die Orgahasen. Hallo? Natürlich ist dafür Energie da.

Brunch für die Teams | 10.4., Factory, Hasselbrookstr. 172, 10 – 14 Uhr

Am Ostermontag lassen wir das Turnier bei einem leckeren Brunchbuffet gemeinsam noch einmal in Ruhe Revue passieren. Gestärkt für die vielen Abschiedsküsschen heißt es dann „Bye, bye!“ und bis zum nächsten Häschenturnier!

Happy 30. wünscht hinnerk von Herzen!

