Lukas Sternath @ Elbphilharmonie

Foto: M. Rädel

Newcomer Lukas Sternath gewann 2022 den prestigeträchtigen ARD-Musikwettbewerb in München. Am 3. November dieses Jahres kann #mensch sein künstlerisches Schaffen in der HafenCity, in der Elbphilharmonie (19:30 Uhr, Kleiner Saal) erleben.

Der 2001 geborene sympathische Wiener Pianist Lukas Sternath hatte seine musikalische Ausbildung am Klavier bei Anna Malikova und Alma Sauer an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Der junge Musiker wurde vom Musikverein Wien und dem Konzerthaus Wien sowie der Philharmonie du Luxembourg für den „ECHO Rising Star der Saison 2024/25“ nominiert – und dann auch gekürt. Am 3. November präsentiert Lukas Sternath in der Elbphilharmonie, direkt am Hafen der schmucken Hansestadt, Werke von unter anderem Schubert, Brahms und Prokofjew. lukassternath.com