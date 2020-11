Festlich und opulent: Adventliche Wohnwelten bei Piepereit

× Erweitern Foto: Gärtnerei Piepereit

Die „Adventlichen Wohnwelten“ und die „Adventsausstellung" der Gärtnerei Piepereit sind Kult. Auf großzügigen Extraflächen gelingt es den Floristen und Stylisten mit anspruchsvollen Accessoires immer, mit neuer festlicher Atmosphäre zu überraschen. Für jede*n Weihnachtsdekofan und Glitzerliebhabenden ein absolutes Muss – und ein Augenschmaus in der zurzeit besonders düsteren Zeit..

Die stilvollen Ausstellungen bieten viele kreative Anregungen es sich in der Adventszeit zuhause stimmungsvoll einzurichten und Haus, Garten und Balkon glanzvoll in Szene zu setzten!

„Auch dürfte bei unserer großen Auswahl an schönen Dingen schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben dabei sein.Außerdem findet man auf großzügigen Verkaufsflächen natürlich Pflanzen, wie Stauden und edle Gehölze, Saisonales und eindrucksvolle Zimmerpflanzen. Aber auch die vielen schönen Dinge, rund um Haus und Garten, die zu jeder Jahreszeit Spaß und Freude bereitet.“ Das Gärtnerei Piepereit Team

„Adventlichen Wohnwelten“ läuft bis 15.November. Am 19.November eröffnet die traditionelle „Adventsausstellung“ mit einer großen Vielzahl von Hand gefertigten Adventskränzen und -Gestecken.Hier lassen die Floristinnen ihrer Fantasie freien Lauf, so dass in den piepereitschen Werkstätten Jahr für Jahr immer wieder echte Kunstwerke entstehen.

Gärtnerei Piepereit – seit 70 Jahren familiengeführt in Hamburg-Volksdorf

Gärtnerei Piepereit, Meienredder 35, Hamburg-Volksdorf, Internetseite, Facebook, Instagram. YouTube

