Bremen strahlt in Juwelias Glanz

Die Wahl-Berliner Musik- und Tanz-Künstlerin wurde schon von Rosa von Praunheim filmisch verewigt, begeistert seit den 1980ern die Promis der Hauptstadt und ist auch eine gefeierte Malerin. Und am 30. September legt Juwelia ab 18 Uhr in Bremen los.

Bonjour, chérie! Begleitet von José Promis und begrüßt durch Armand de Bussy wird die Punk-Dragqueen die Ausstellung „Juwelia’s Garden“ im Salle d'Exposition (Fedelhören 45, Bremen, 0421 16 18 88 32) eröffnen. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Dezember.

Die „Lady-Lyrikerin“, Künstlerin, Sängerin, Schauspielerin und Punk-Dragqueen Juwelia Soraya betreibt in dem Berliner „Problemkiez“, jenem von der Szene und der Welt lange stiefmütterlich behandelten Neukölln, eine queere Adresse samt Showabenden, die „Galerie Studio St. St.“. Juwelia, geboren am 14. Januar 1963 in Korbach, Hessen, war eine der ersten Queers, die es dort wagten, sichtbar zu sein.