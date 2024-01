Den Hafen genießen

× Erweitern Foto: M. Rädel Hamburg Hafen Auch der queere Maler Uli Pforr findet hier Inspiration

Foto: M. Rädel Die Elbphilharmonie ist Ort der Hochkultur und eines der neuen Wahrzeichen der Stadt

Der Blick aufs Wasser entspannt. Und zu entdecken gibt es auch vieles am Hamburger Hafen und in der HafenCity mit ihren unzähligen Shops, Restaurants und Galerien.

Wer nur spazieren gehen will, kann dies hier auch tun: loslaufen – mit Blick auf die Schiffe – und die Seele baumeln lassen. Und wenn keiner guckt, kann #mensch auch mal einen Baum im Park oder am Straßenrand umarmen.

Auf jeden Fall ist es hier so nah am Wasser, trotz Beschallung durch Möwen und Touristen, sehr gut möglich einmal zur Ruhe zu kommen, um danach wieder in Sachen Shopping und Sightseeing loszulegen. Oder ein Fischbrötchen zu essen ...

Foto: M. Rädel Hamburg, HafenCity, Speicherstadt

Die Speicherstadt wurde im 19. Jahrhundert erbaut und war schon Kulisse für unzählige Filme und Serien. Hier locken Museen und Restaurants – und einfach spannende Perspektiven! www.hafencity.com