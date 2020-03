Der Andersraum aus Hannover geht online!

Foto: QueerUnity QueerUnity, das queere Jugendzentrum

Während das Queere Zentrum und das Queere Jugendzentrum des Andersraum e.V. in Hannover geschlossen bleiben müssen, weitet der Verein sein Online-Angebot aus.

Beratungen gibt es ab sofort per Video-Chat. Bücher aus der Bibliothek können per Mail ausgeliehen werden. Außerdem startet der Verein eine Reihe an Webinaren und Streams, die helfen sollen, die Zeit zu Hause virtuell gemeinsam verbringen zu können.

Im ersten Stream gibt es ein heute um 20:15 Uhr DJ*-Set mit elektronischer trans*Musik. Es folgt ein Webinar mit einem Krankenpfleger, der Einblick in den konkreten Arbeitsalltag im Krankenhaus gibt.