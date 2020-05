Elphi öffnet die Plaza

Zehn Wochen war sie geschlossen – nun geht es endlich wieder rauf, hoch über die Elbe. Die Plaza der Elbphilharmonie wird mit neuen Öffnungszeiten wieder dem Publikum zugänglich gemacht.

× Erweitern Foto: Michael Zapf Elbphilharmonie Plaza

Abweichend von den bisherigen Öffnungszeiten können die Aussichtsplattform und der Plaza-Shop vorerst von 10 Uhr bis 22 Uhr besucht werden.

Foto: Iwan Baan Elbphilharmonie Plaza

Die Besucherkapazität muss aufgrund der Abstandsregeln deutlich reduziert werden, weshalb dringend zu einer Online-Vorbuchung der Tickets geraten wird. Insbesondere an den Wochenenden werden voraussichtlich vor Ort keine Tickets mehr erhältlich sein. Tickets für die verschiedenen Einlass-Slots gibt es ab sofort online unter www.elbphilharmonie.de. Aufgrund der allgemeinen Corona-Maßnahmen gilt auch auf der Plaza die 1,5m Abstandsregel. In Fahrstühlen, Toiletten und im Shop gilt zudem Maskenpflicht. Personen mit Erkältungs- bzw. Covid-19-Symptomen sind von einem Besuch ausgeschlossen. Zeitgleich zur Plaza-Öffnung werden am Montag auch Teilbereiche der Gastronomie im Haus wiedereröffnet.

Auch wieder Konzertkarten erhältlich

Am Dienstag, den 26. Mai, beginnt zudem der Vorverkauf für die Konzerte der Saison 2020/21 – aufgrund der weiterhin geschlossenen Konzertkassen nur online unter www.elbphilharmonie.de. In Hinblick auf mögliche Pandemie-bedingte Konzertabsagen verläuft die Bestellung der Tickets nach dem Motto »Book now, pay later«. Gebucht werden kann ab 26. Mai, bezahlt wird erst, wenn sichergestellt ist, dass das Konzert auch stattfinden wird – spätestens sechs Wochen vor dem jeweiligen Termin.