Endlich wieder BINGO! mit Ricardo M. – live und in Farbe!

Es ist sein erster Auftritt vor Publikum in Hamburg seit Pandemiebeginn. Um so aufgeregter und glücklicher ist Top!-Entertainer und hinnerk Kolumnist Ricardo M., als er uns von „BINGO! Draußen im Grünen“ erzählt. Sichert euch Karten für Samstag!

Endlich kann Hamburg wieder BINGO! spielen. So Ricardo M. in der Mail an hinnerk. Weiter schwärmt er:

„Seit Corona-Beginn im März ist dies mein erster Auftritt – open air und im wunderschönen Planten un Blomen im Rahmen der neuen Konzertreihe „Draußen im Grünen“. Neben vielen bekannten Bands und Musikern wie Michael Schulte, Nneka, Pohlmann oder Bernd Begemann bin ich der einzige Künstler, der bei „Draußen im Grünen“ nicht als Band, sondern als Comedian mit seiner Bingo-Show auftritt.“

Das sollten sich Fans von Ricardo M. und solche, die einfach mal Lust haben, etwas neues auszuprobieren sich nicht entgehen lassen.

12.9., BINGO! Draußen im Grünen mit RICARDO M., Musikpavillon Planten un Blomen, Hamburg, 18 Uhr (Beginn 20 Uhr), Karten gibt es im VVK ab 17,20 Euro HIER, Infos unter www.draussenimgruenen.de