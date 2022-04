Endlich wieder heiße Hasen und Häs*innen. Letztere leider nur mitgedacht, weil nach wie vor der Damen-Volleyball unterrepräsentiert ist auf einem der größten queeren Turniere dieser Sportart in Deutschland. Daher zunächst der Aufruf für 2023: Meldet euch an, Mädels! Nun aber zum Osterwochenende-Ballspielspaß 2022.

Foto: Startschuss e.V. Häschenturnier

Vom 15. bis 18. April stürmen rund 185 Teilnehmer*innen aus den verschiedensten Regionen der Republik, aber auch aus Europa (u. A. Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Dänemark). Der Check-In ist am Karfreitag in der M&V Bar geplant. Volleyball wird dann in den drei Leistungsstufen A, B und C an zwei Tagen in den Sporthallen in der Dratelnstraße 26 (Gewerbeschule G 18) in Hamburg-Wilhemsburg in unmittelbarer Nähe der S-Bahnhaltestelle Hamburg-Wilhelmsburg.

Am Sonntagabend werden die Besten dann während des großen Abschlussdinners mit Showeinlage in dem Mozart-Sälen (Dammtor) mit Preisen geehrt. Danach mischen sich die Bunnys unter das queere Partyvolk der Stadt. Oder umgekehrt? Die offizielle Sportler*innen-Party des Turniers – die Smash and Dance – steigt im 136Grad auf der Reeperbahn und ist natürlich auch für alle Nicht-Volleyballer*innen offen. Wer bis morgens durchfeiert, kann vor der Heimfahrt in der Hasselbrook Factory brunchen. Hier verabschieden sich alle Macher*innen und Teilnehmer*innen offiziell für dieses Jahr. Das wird ein Hasenspaß!

www.haeschenturnier.de