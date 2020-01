Palazzo-Star Ariana Savalas

× Erweitern Foto: J. Xander Ariana Savalas

Ariana Savalas

Gerade erst moderierte die Cabaret- und Burlesque-Künstlerin auf der Varieté-Bühne im Palazzo-Spiegelzelt, jetzt erscheint auch schon am Valentinstag ihr neues Album „The Dead Dance“.

Die ehemalige Schülerin einer katholischen Mädchenschule, die später im „Crazy Horse“ und „Moulin Rouge“ arbeitete, präsentiert hier eine stimmige Mischung aus Popmusik und Jazz – immer mit einem Schuss Girlpower.

Gelernt hat Ariana Savalas ihr Handwerk übrigens an der Royal Academy for Dramatic Arts in London. www.arianasavalas.com